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09:38, 31 января 2024Наука и техника

В «Ростехе» объяснили уникальность корабельного «Панциря»

«Ростех»: корабельный «Панцирь-МЕ» получил два вида зенитного вооружения

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-МЕ» получил два вида зенитного вооружения и современные средства обнаружения целей. Об этом рассказали в госкорпорации «Ростех», передает ТАСС.

«Уникальность комплекса состоит в наличии самых современных радиолокационно-оптических средств обнаружения и сопровождения целей и двух эффективных видов зенитного вооружения: ракетного и артиллерийского. Комбинированное использование радиолокационной и оптической системы управления обеспечивает всепогодность и всесуточность его работы», — объяснили в госкорпорации.

Применение в боевом модуле ЗРАК многофункциональной радиолокационной станции с фазированной антенной решеткой и зенитной управляемой ракетой обеспечивает одновременный обстрел нескольких целей. Также комплекс может поражать новые типы модернизированных противокорабельных ракет, малоразмерные средства воздушного нападения и надводные цели.

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В «Ростехе» отметили, что «Панцирь-МЕ» обеспечивает боевую устойчивость защищаемых кораблей от всех средств воздушного нападения, включая низколетящее высокоточное оружие. Все этапы боевой работы комплекса можно осуществлять в движении.

Ранее в январе источник РИА Новости сообщил, что в России завершаются испытания антидроновых ракет, которые войдут в состав модернизированных сухопутных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-СМ», поступающих в зону проведения специальной военной операции с 2023 года.

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      Даниил Иринин
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