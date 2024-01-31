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17:55, 31 января 2024Наука и техника

Военный рассказал об особенностях ЗРК С-400 «Триумф»

Военный Дандыкин: ЗРК С-400 «Триумф» является одним из самых современных в мире

Фото: Павел Львов / РИА Новости

ЗРК С-400 «Триумф», который применили против беспилотника в Санкт-Петербурге, имеет большой радиус действия, способен сбивать не только беспилотники и ракеты, но и самолеты. Это один из самых современных комплексов. О таких особенностях «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Беспилотник, который летел на Петербург, — это дальний беспилотник. Он несет большое количество взрывчатки. Видимо, поэтому было принято решение уничтожить его с помощью комплекса С-400, — допустил Дандыкин. — Это комплекс с радиусом действия в сотни километров, он может сбивать самолеты».

По словам военного, ЗРК С-400 «Триумф» является одним из самых современных комплексов дальнего действия. По многим параметрам он даже превосходит американский ЗРК Patriot.

«Он может сбивать не только беспилотники, но и самолеты, ракеты. Это очень дорогостоящая ракета, серьезная. Сейчас переходят на комплекс С-500, который может работать даже в ближнем космосе», — добавил Дандыкин.

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Ранее сообщалось, что в петербургском Колпино против БПЛА впервые был применен комплекс С-400. Громкие хлопки, которые разбудили жителей Петербурга и Ленобласти, оказались работой противовоздушной обороны.

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      Наталия Белова
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