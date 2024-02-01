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13:46, 1 февраля 2024Бывший СССР

Экс-премьер Грузии возглавил правящую партию страны

Экс-премьер Грузии Гарибашвили избран председателем партии «Грузинская мечта»

Фото: Jon Nazca / Reuters

В Тбилиси на съезде правящий партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» избран новый председатель. Политсилу возглавил бывший премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает «Sputnik Грузия».

«Решение было принято единогласно на внеочередном, восьмом съезде партии в Тбилиси», — отмечается в сообщении.

29 января Гарибашвили объявил о своей отставке с поста премьера. Его должность занял предыдущий председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Кадровые перестановки в стране ранее оценил находящийся под арестом бывший президент Михаил Саакашвили. По его словам, назначение Кобахидзе «является актом насмешки над народом».

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      Глеб Палехов
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