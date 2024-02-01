Фитнес-тренер оценила возможность похудения только в зоне рук

Фитнес тренер Елена Соболь оценила возможность похудения только в зоне рук. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По ее словам, это невозможно, так как организм распределяет жировую ткань по всему телу, поэтому процесс похудения затрагивает все его части. «Рецепт похудения не только рук, но и всего тела прост: здоровое питание плюс силовые тренировки, совмещенные с кардио», — добавила специалист.

Соболь отметила, что уменьшение жировой прослойки в определенных зонах зависит от индивидуальных особенностей организма и строения тела. «Например, лишний объем в плечах и области груди часто встречается у женщин с типом фигуры "перевернутый треугольник"», — заявила тренер.

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