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10:38, 1 февраля 2024Россия

Иностранную организацию признали нежелательной в России

Депутат ГД Пискарев: ГП признала немецкую Russian Election Monitor нежелательной
Василий Пискарев

Василий Пискарев. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Генеральная прокуратура признала немецкую Russian Election Monitor нежелательной организацией в России. Об этом сообщил депутат Госдумы (ГД) Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне, слова депутата приводит РИА Новости.

По словам парламентария, это решение было ожидаемо и связано с активным участием организации в избирательных процессах в России.

«Деструктивная активность организации зафиксирована и сейчас. Информационные площадки REM используются для подготовки зарубежной аудитории к признанию президентских выборов в России нелегитимными», — сообщил Пискарев.

Депутат добавил, что сама организация была создана польскими, французскими и немецкими политиками-русофобами.

Ранее Пискарев заявлял о выявлении многочисленных попыток воспрепятствовать проведению выборов президента России со стороны иноагентов.

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