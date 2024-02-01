Иностранную организацию признали нежелательной в России

Депутат ГД Пискарев: ГП признала немецкую Russian Election Monitor нежелательной

Генеральная прокуратура признала немецкую Russian Election Monitor нежелательной организацией в России. Об этом сообщил депутат Госдумы (ГД) Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне, слова депутата приводит РИА Новости.

По словам парламентария, это решение было ожидаемо и связано с активным участием организации в избирательных процессах в России.

«Деструктивная активность организации зафиксирована и сейчас. Информационные площадки REM используются для подготовки зарубежной аудитории к признанию президентских выборов в России нелегитимными», — сообщил Пискарев.

Депутат добавил, что сама организация была создана польскими, французскими и немецкими политиками-русофобами.

Ранее Пискарев заявлял о выявлении многочисленных попыток воспрепятствовать проведению выборов президента России со стороны иноагентов.