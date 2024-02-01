Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Потапова
2:1
Завершен
Элизабетта Коччаретто
Линц
Салават Юлаев
5:2
Завершен
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Уралмаш
84:67
Завершен
Пари Нижний Новгород
Единая лига ВТБ|1-й этап
Вулверхэмптон
0:2
Перерыв
live
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|22-й тур
Диана Шнайдер
Сегодня
13:00 (Мск)
Далма Галфи
Хуахин
00:05, 2 февраля 2024Спорт

«Интер Майами» Месси проиграл «Аль-Насру» Роналду со счетом 0:6

«Интер Майами» Лионеля Месси уступил «Аль-Насру» Криштиану Роналду со счетом 0:6

Фото: Lionel Petion / Global Look Press

«Интер Майами» проиграл «Аль-Насру» в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 1 февраля, и завершилась со счетом 6:0 в пользу команды из Саудовской Аравии. В составе победителей хет-трик оформил Андерсон Талиска, еще по голу забили Отавио, Мохаммед Маран и Эмерик Лапорт.

Последний отличился голом ударом со штрафного со своей половины поля.

Форвард «Аль-Насра» Роналду не принял участие в матче из-за травмы. Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел на поле на 83-й минуте.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Надо бы как-то помочь». Путин высказался об уничтожающей свой автопром Германии

      «Интер Майами» Месси проиграл «Аль-Насру» Роналду со счетом 0:6

      В Германии сравнили отношение властей США к Зеленскому и Залужному

      В Аргентине задержали россиянина по запросу Украины

      Валуев попросил себе другую машину вместо служебной «Лады»

      Российское МВД объявило в розыск соратницу Навального

      Установлена личность подозреваемого в расправе над бойцом ММА

      В Евросовете назвали выделение помощи Украине посланием США

      Хуситы объявили об атаке на следовавший в Израиль британский корабль

      В России предложили поднять призывной возраст для мигрантов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше