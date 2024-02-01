«Интер Майами» Месси проиграл «Аль-Насру» Роналду со счетом 0:6

«Интер Майами» Лионеля Месси уступил «Аль-Насру» Криштиану Роналду со счетом 0:6

«Интер Майами» проиграл «Аль-Насру» в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 1 февраля, и завершилась со счетом 6:0 в пользу команды из Саудовской Аравии. В составе победителей хет-трик оформил Андерсон Талиска, еще по голу забили Отавио, Мохаммед Маран и Эмерик Лапорт.

Последний отличился голом ударом со штрафного со своей половины поля.

Форвард «Аль-Насра» Роналду не принял участие в матче из-за травмы. Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел на поле на 83-й минуте.