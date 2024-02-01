Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:25, 1 февраля 2024Россия

Путин учредил новый орден

Президент Путин учредил орден «За доблестный труд»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент России Владимир Путин учредил новый орден — «За доблестный труд». Указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно документу, орден будет присуждаться за заслуги в трудовой и служебной деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала России. Также награду могут получить россияне, которые высокой производительностью труда поспособствовали повышению конкурентоспособности отраслей экономики или внесли большой вклад в область государственного строительства и научно-технического развития страны.

Помимо этого, орденом «За доблестный труд» могут быть награждены трудовые коллективы предприятий за заслуги в укрепление научного, экономического и оборонного потенциала государства.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      СК раскрыл результаты экспертизы по делу о крушении Ил-76. Самолет был сбит американской ракетой

      Российские боевые роботы получат систему автоматического наведения

      Италия сыграла центральную роль при согласовании бюджетной помощи ЕС Украине

      Татуировки украинских пленных со сбитого под Белгородом Ил-76 попали на видео

      Жителей рухнувшего дома переселили в квартиры с плесенью

      Стала известна цена согласия Венгрии на предоставление помощи ЕС Украине

      Adidas потерял миллиард евро

      В Госдуме теорию глобального потепления назвали преступной ложью

      Президент Аргентины проведет саммит с основателем Tinder

      Путин учредил новый орден

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше