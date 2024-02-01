Президент Путин учредил орден «За доблестный труд»

Президент России Владимир Путин учредил новый орден — «За доблестный труд». Указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно документу, орден будет присуждаться за заслуги в трудовой и служебной деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала России. Также награду могут получить россияне, которые высокой производительностью труда поспособствовали повышению конкурентоспособности отраслей экономики или внесли большой вклад в область государственного строительства и научно-технического развития страны.

Помимо этого, орденом «За доблестный труд» могут быть награждены трудовые коллективы предприятий за заслуги в укрепление научного, экономического и оборонного потенциала государства.