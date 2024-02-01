Ресурсы ЕС для военной поддержки Украины оценили

Политолог Асафов: ресурсы ЕС для поддержки Украины практически исчерпаны

Ресурсы Евросоюза для поддержки Украины уже практически исчерпаны. На данный момент происходит поиск советских боеприпасов и техники по разным странам мира, потому поставки будут, но не в тех объемах, какие ожидались. Так ситуацию в разговоре с «Лентой.ру» оценил политолог Александр Асафов.

«Ресурсов у ЕС нет, все, какие могли быть, исчерпаны. Но, как мы видим, большая часть помощи для Украины осталась в американском военно-промышленном комплексе (ВПК), [лидеры стран Евросоюза, в том числе, канцлер Германии Олаф] Шольц хотел бы того же для собственного ВПК. Несмотря на очевидные проблемы с качеством немецкого оружия, ему хочется получить такой же экономический эффект, как американцы», — считает Асафов.

Шольц, по словам политолога, в этом не одинок — той же позиции придерживаются, к примеру, в Минобороны Франции. Поддержка Украины, как заявил Асафов, является хорошим обоснованием для инвестиций в развитие инфраструктуры.

«Сейчас снарядов, конечно, нет. И нет мощностей, которые позволили бы произвести хотя бы треть необходимого, — заметил собеседник "Ленты.ру". — Украину не оставят без поддержки, но там не будет озвученного ранее количества и качества. Мы видим, что происходит поиск советских боеприпасов и техники по всему миру. Что-то нашел Эквадор».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза должны больше помогать Украине. Шольц считает, что ФРГ не может в одиночку поддерживать Киев.