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10:54, 1 февраля 2024Экономика

В России усилилось зарплатное расслоение в одной отрасли

«Ъ»: в России усилилось зарплатное расслоение в IT-отрасли

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В июле-декабре 2023 года в России усилилось зарплатное расслоение в IT-отрасли. Речь идет о разнице в предлагаемых окладах младших и топовых специалистов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

В HeadHunter отметили, что во второй половине 2023 года наиболее существенное снижение предлагаемых зарплат коснулось позиций «продуктовый аналитик» (на 24 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го, до 114 тысяч рублей) и «руководитель отдела аналитики» (на 6 процентов). Эксперты подчеркнули, что падение зарплат фиксируется в первую очередь в тех вакансиях, на которые претендуют соискатели без опыта.

Аналитики «Хабр Карьеры» также заявили об усилении зарплатного расслоения в отрасли. На этом фоне средние предлагаемые оклады во всей отрасли. Во второй половине прошлого года показатель сократился на 15 процентов и составил 141 тысячу рублей в месяц. Продакт-менеджер «Хабр Карьеры» Артем Зыза заявил, что подобная динамика свидетельствует о перенасыщении рынка с преобладанием младших специалистов. Последние, по его словам, прежде всего ищут «опыт, а не высокий оклад».

Ранее в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) сообщили, что более трети (34,9 процента) отечественных IT-специалистов столкнулись со снижением доходов. При этом в начале 2023 года о такой проблеме сообщали 25,6 процента работников. Глава Минцифры Максут Шадаев связал подобную тенденцию в том числе с выходом на рынок большого количества младших специалистов.

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      Анатолий Акулов
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