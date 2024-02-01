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15:21, 1 февраля 2024Бывший СССР

Предсказано будущее Залужного в случае отставки с поста главкома ВСУ

Политолог Коньков: в случае отставки Залужный будет готовым политиком для Киева

Фото: Alexey Furman / Getty Images

Если произойдет отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, то он будет готовым политиком для своей страны, считает кандидат политических наук, доцент Департамента политологии Финансового университета Александр Коньков. Своим мнением политолог поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Сегодня современная политическая ситуация на Украине не предполагает выборных процессов. Потому что и выборы в Раду не состоялись, и президентские выборы не планируется. Но с точки зрения медийного эффекта Залужный достаточно активно пропагандируем и продвигаем в публичном поле среди украинского населения. Он известный человек», — заметил Коньков.

По словам политолога, Залужный может выступать самостоятельной политической фигурой.

«Только с поправкой, что все решения, которые он принимал и принимает на посту главнокомандующего ВСУ, он принимает не самостоятельно, а в результате взаимодействия с американскими, британскими и другими зарубежными руководителями», — добавил он.

Поэтому и его политические амбиции, и его политическое будущее наверняка будут связаны в первую очередь с продвижением тех интересов, которые стоят за людьми, которых он представляет в своей текущей активности

Александр Коньковдоцент Департамента политологии Финансового университета
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Ранее американский телеканал CNN сообщил, что президент Украины планирует уволить главкома ВСУ в ближайшие дни. Источники отмечают, что на пост нового главнокомандующего рассматриваются два кандидата: начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, а также командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Однако оба отказались от предложения занять новую должность.

В свою очередь бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что вопрос отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного зависит не от позиции Владимира Зеленского, а напрямую связан с волей США.

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