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06:32, 3 февраля 2024Спорт

Бывший тренер сборной России сравнил Слуцкого с маньяком в тюрьме на прогулке

Бывший тренер сборной России Корнеев сравнил Слуцкого с маньяком в тюрьме

Фото: Eddie Keogh / Reuters

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о перерыве в карьере наставника «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого. Его слова приводит «Матч ТВ».

По словам Корнеева, коллеге он был необходим. «Давайте посмотрим последние фрагменты работы Слуцкого. И посмотрим именно на него. Можно понять, что там просто сердце выскочит. Мы видим его даже не качающимся, а просто ходящим как маньяк в тюрьме на прогулке взад‑вперед. Трясясь буквально», — сравнил Корнеев.

О подписании Слуцким контракта с «Шанхаем» стало известно 27 декабря прошлого года. Специалист возглавил клуб с 1 января 2024 года. Контракт рассчитан на один год.

До этого последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин», в котором он работал с 2019-го по 2022-й. Он покинул команду по собственному желанию.

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      Алексей Гусев
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