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15:02, 2 февраля 2024Экономика

Таинственной судьбе импортных яиц в России нашли объяснение

Депутат Арефьев: импортные яйца не попали в магазины из-за их малого количества

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Импортные яйца не попали на полки магазинов, так как их количество на рынке мало по сравнению с отечественными. Такое объяснение таинственной судьбе продуктов в России нашел первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев, его слова приводит газета «Известия».

По данным Росстата, в декабре 2023 года в России произвели 3,2 миллиарда куриных яиц, а импортировали порядка 80 миллионов.

«К концу прошлого года в РФ ничего с производством яиц не изменилось. Не закрылась ни одна фабрика, не уменьшилось поголовье кур. Изменилась только стоимость у продавцов. Но это был очевидный картельный сговор, такой же как был по дизельному топливу, что впоследствии было доказано ФАС, которой были возбуждены множественные дела в отношении птицефабрик», — пояснил депутат.

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Ранее в СМИ сообщили о том, что импортные яйца, скорее всего, так и не попали в торговые сети в России. Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что торговым сетям невыгодно заключать долгосрочные контракты с зарубежными поставщиками, поэтому импортным яйцам на полках магазинов просто неоткуда взяться. Фактические поставки яиц из других стран не повлияли на стабилизацию цен — представители бизнеса объясняют их снижение принятыми мерами на внутреннем рынке.

В Россельхознадзоре ранее заявили, что с начала января в Россию поставили в общей сложности 60,7 миллиона яиц. Главными экспортерами стали Белоруссия (54 миллиона штук), Азербайджан (4,5 миллиона) и Турция (2,2 миллиона).

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