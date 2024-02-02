Таинственной судьбе импортных яиц в России нашли объяснение

Депутат Арефьев: импортные яйца не попали в магазины из-за их малого количества

Импортные яйца не попали на полки магазинов, так как их количество на рынке мало по сравнению с отечественными. Такое объяснение таинственной судьбе продуктов в России нашел первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев, его слова приводит газета «Известия».

По данным Росстата, в декабре 2023 года в России произвели 3,2 миллиарда куриных яиц, а импортировали порядка 80 миллионов.

«К концу прошлого года в РФ ничего с производством яиц не изменилось. Не закрылась ни одна фабрика, не уменьшилось поголовье кур. Изменилась только стоимость у продавцов. Но это был очевидный картельный сговор, такой же как был по дизельному топливу, что впоследствии было доказано ФАС, которой были возбуждены множественные дела в отношении птицефабрик», — пояснил депутат.

Ранее в СМИ сообщили о том, что импортные яйца, скорее всего, так и не попали в торговые сети в России. Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что торговым сетям невыгодно заключать долгосрочные контракты с зарубежными поставщиками, поэтому импортным яйцам на полках магазинов просто неоткуда взяться. Фактические поставки яиц из других стран не повлияли на стабилизацию цен — представители бизнеса объясняют их снижение принятыми мерами на внутреннем рынке.

В Россельхознадзоре ранее заявили, что с начала января в Россию поставили в общей сложности 60,7 миллиона яиц. Главными экспортерами стали Белоруссия (54 миллиона штук), Азербайджан (4,5 миллиона) и Турция (2,2 миллиона).