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14:41, 2 февраля 2024Спорт

Фитнес-тренер раскрыла одно упражнение для прокачки всего тела

Тренер Иванна Идуш предложила делать динамическую планку для прокачки всего тела

Кадр: VokrugSveta.ru

Фитнес-тренер Иванна Идуш раскрыла одно упражнение для прокачки всего тела. Ее слова приводит журнал «Вокруг света».

Исходное положение — на четвереньках, плечи находятся над запястьями, а таз над коленями. Спина должна быть ровная, без прогиба в пояснице, живот подтянут, мышцы тазового дна напряжены, ступни поставьте на носочки. Далее оторвите колени от пола и задержитесь в таком положении на десять секунд.

Идуш также предложила усложнить планку, добавив в нее динамику: во время задержки в верхней точке начните поочередно сгибать ноги, стараясь пяткой коснуться ягодиц. «Это упражнение прекрасно прорабатывает все группы мышц в домашних условиях», — отметила она.

Ранее фитнес-эксперт Денис Лютов посоветовал упражнение для профилактики боли в спине. Он рекомендовал делать горизонтальную тягу на блочном тренажере.

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      Дарья Коршунова
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