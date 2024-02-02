Футболиста застрелили во время матча в Мексике

Бывшего футболиста сборной Боливии Хауреги застрелили во время матча в Мексике

Бывшего футболиста сборной Боливии Серхио Хауреги застрелили во время матча в Мексике. Об этом сообщает AS.

По информации источника, это произошло 28 января во время любительского матча. 38-летний Хауреги подошел к скамейке запасных, когда к нему подбежал неизвестный и шесть раз выстрелил в футболиста, после чего скрылся с места происшествия на мотоцикле.

Экстренные службы прибыли на место стрельбы, однако им не удалось спасти спортсмена. Полиция начала расследование случившегося.

Хауреги завершил профессиональную карьеру в 2012 году. За сборную Боливии защитник провел 13 матчей с 2004 по 2005 год.