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11:58, 2 февраля 2024Спорт

Футболиста застрелили во время матча в Мексике

Бывшего футболиста сборной Боливии Хауреги застрелили во время матча в Мексике

Фото: Enrique Marcarian / Reuters

Бывшего футболиста сборной Боливии Серхио Хауреги застрелили во время матча в Мексике. Об этом сообщает AS.

По информации источника, это произошло 28 января во время любительского матча. 38-летний Хауреги подошел к скамейке запасных, когда к нему подбежал неизвестный и шесть раз выстрелил в футболиста, после чего скрылся с места происшествия на мотоцикле.

Экстренные службы прибыли на место стрельбы, однако им не удалось спасти спортсмена. Полиция начала расследование случившегося.

Хауреги завершил профессиональную карьеру в 2012 году. За сборную Боливии защитник провел 13 матчей с 2004 по 2005 год.

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      Дарья Коршунова
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