Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:34, 2 февраля 2024Мир

МИД Индонезии назвал причину отказа Галкину во въезде на Бали

МИД Индонезии: Галкину запретили въезд на Бали из-за иммиграционных причин
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Официальный представитель МИД Индонезии Лалу Мухаммад Икбал назвал причину отказа российскому комику и телеведущему Максиму Галкину (внесен Минюстом в реестр иноагентов) во въезде на Бали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Detik.

«По информации Главного управления иммиграции, отказ Максиму Галкину во въезде на территорию Индонезии был полностью обусловлен иммиграционными причинами», — сказал Икбал.

Ранее журналистка Анна Монгайт (признана иноагентом в РФ) сообщила, что Галкина не пустили в Индонезию и внесли в черный список. При этом сам Галкин заявил, что не попадал в черный список Индонезии. Он отметил, что за два дня до приезда на Бали ему одобрили рабочую визу, документы для проведения выступления тоже были в порядке. Однако на паспортном контроле артисту отказали, сославшись на письмо от российских властей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Больно об этом говорить». Путин высказался о происходивших под Харьковом после отхода ВС России событиях

      Сообщивший об ударах США по Сирии американский телеканал опроверг информацию

      Очки дополненной реальности Apple вызвали привыкание

      В Армении захотели ввести военную форму по стандартам НАТО в войсках

      Стресс довел молодых людей до «финансового отчаяния». Почему они бездумно тратят деньги и не хотят думать о будущем?

      В России узнали о предложении Британии ввести бесполетную зону над Украиной

      Украина получила еще две системы ПВО

      Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет Hellfire

      МИД Индонезии назвал причину отказа Галкину во въезде на Бали

      Залужный доложил Зеленскому о сложном положении ВСУ под Авдеевкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше