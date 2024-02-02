МИД Индонезии назвал причину отказа Галкину во въезде на Бали

МИД Индонезии: Галкину запретили въезд на Бали из-за иммиграционных причин

Официальный представитель МИД Индонезии Лалу Мухаммад Икбал назвал причину отказа российскому комику и телеведущему Максиму Галкину (внесен Минюстом в реестр иноагентов) во въезде на Бали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Detik.

«По информации Главного управления иммиграции, отказ Максиму Галкину во въезде на территорию Индонезии был полностью обусловлен иммиграционными причинами», — сказал Икбал.

Ранее журналистка Анна Монгайт (признана иноагентом в РФ) сообщила, что Галкина не пустили в Индонезию и внесли в черный список. При этом сам Галкин заявил, что не попадал в черный список Индонезии. Он отметил, что за два дня до приезда на Бали ему одобрили рабочую визу, документы для проведения выступления тоже были в порядке. Однако на паспортном контроле артисту отказали, сославшись на письмо от российских властей.