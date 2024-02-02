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10:21, 2 февраля 2024Ценности

Модель Victoria's Secret снялась в бикини на фоне гидросамолета

Фото: Cameron Hammond / @candiceswanepoel

Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол снялась в бикини на фоне гидросамолета. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

35-летняя манекенщица, известная сотрудничеством с компанией Victoria's Secret, предстала на фоне транспортного средства в ярко-желтом раздельном купальнике, поверх которого примерила зеленый укороченный топ в сетку.

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Знаменитость собрала волосы в пучок, дополнив внешний вид массивными серьгами-каплями. «Дамы и господа, говорит ваш капитан. Расслабьтесь и наслаждайтесь полетом», — подписала Свейнпол пост, набравший более 184 тысяч лайков.

В январе Кэндис Свейнпол снялась в купальнике для календаря косметического бренда Rhode коллеги Хейли Бибер. Она позировала на пляже в черном бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками.

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      Екатерина Ештокина
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