Модель Victoria's Secret снялась в бикини на фоне гидросамолета

Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол снялась в бикини на фоне гидросамолета. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

35-летняя манекенщица, известная сотрудничеством с компанией Victoria's Secret, предстала на фоне транспортного средства в ярко-желтом раздельном купальнике, поверх которого примерила зеленый укороченный топ в сетку.

Знаменитость собрала волосы в пучок, дополнив внешний вид массивными серьгами-каплями. «Дамы и господа, говорит ваш капитан. Расслабьтесь и наслаждайтесь полетом», — подписала Свейнпол пост, набравший более 184 тысяч лайков.

В январе Кэндис Свейнпол снялась в купальнике для календаря косметического бренда Rhode коллеги Хейли Бибер. Она позировала на пляже в черном бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками.