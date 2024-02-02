Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:45, 2 февраля 2024Россия

В Минздраве объяснили приостановление внедрения МКБ-11 в России

Минздрав РФ: МКБ-11 в России отложили из-за традиционных ценностей

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Минздраве России рассказали, что решение о приостановке внедрения в стране Международной классификации болезней 11-й версии (МКБ-11) было принято на фоне большого количества жалоб на противоречие традиционным ценностям. Об этом пишет РИА Новости.

«Решение о приостановлении реализации Плана мероприятий по переходу на МКБ-11 принято в связи с большим количеством обращений... в части возможного противоречия МКБ-11 традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям», — говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве также отметили, что решение не окажет негативного влияния на доступность и качество оказания медпомощи жителям России.

Приостановка также позволит дополнительно изучить опыт других стран по переходу на МКБ-11, уточнили в ведомстве.

В пятницу, 2 февраля, стало известно, что правительство России приостановило внедрение в стране Международной статистической классификации болезней. Уточнялось, что план приостанавливается на территории России на 2021-2024 год.

30 января стало известно, что Минздрав разработал правила ограничения прав пациентов психиатрических учреждений в РФ. Разработать проект требовали вступившие в силу в 2023 году поправки в закон о психиатрической помощи. Права пациентов нельзя ограничивать на срок более 15 дней, указывается в правилах.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Больно об этом говорить». Путин высказался о происходивших под Харьковом после отхода ВС России событиях

      В Минздраве объяснили приостановление внедрения МКБ-11 в России

      НХЛ объявила о проведении нового турнира для сборных без России

      В США оценили последствия увольнения Залужного для ВСУ

      Глава Центробанка Турции попросила Эрдогана об отставке

      YouTube заблокировал клип на песню «Дымок» в России

      МИД назвал передачу доходов от российских активов Украине воровством

      СКА в шестой раз подряд в нынешнем сезоне КХЛ обыграл ЦСКА

      Путин обменялся подарками с девочкой из Тулы

      В России приостановили внедрение международной классификации болезней

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше