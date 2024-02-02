Путин заявил о превосходстве российского оружия над западным

Путин заявил, что оружие России превосходит западное вооружение

Новое оружие России превосходит западное вооружение. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«Если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени — в чем-то оно уступает. (…) Если брать наши новейшие вооружения, то они явно всех превосходят. Это очевидный факт», — сказал он.

Президент отметил, что промышленность обеспечивает не только высокое качество вооружения, но и необходимое количество изделий. По его словам, в России увеличилось производство бронезащиты для бойцов в десять раз, а выпуск обмундирования вырос в 2,5 раза.

В январе президент Путин сообщил, что все российские разведывательные системы, включая беспилотные летательные аппараты, эффективно применяются в ходе специальной военной операции.

В декабре он заявил, что ядерная триада России на 95 процентов состоит из современного оружия. В 2022 году этот показатель составлял 91 процент.