Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:01, 2 февраля 2024Наука и техника

Путин заявил о превосходстве российского оружия над западным

Путин заявил, что оружие России превосходит западное вооружение

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Новое оружие России превосходит западное вооружение. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«Если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени — в чем-то оно уступает. (…) Если брать наши новейшие вооружения, то они явно всех превосходят. Это очевидный факт», — сказал он.

Президент отметил, что промышленность обеспечивает не только высокое качество вооружения, но и необходимое количество изделий. По его словам, в России увеличилось производство бронезащиты для бойцов в десять раз, а выпуск обмундирования вырос в 2,5 раза.

Материалы по теме:
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие. Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие.Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
17 ноября 2023
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями. Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями.Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
22 декабря 2023

В январе президент Путин сообщил, что все российские разведывательные системы, включая беспилотные летательные аппараты, эффективно применяются в ходе специальной военной операции.

В декабре он заявил, что ядерная триада России на 95 процентов состоит из современного оружия. В 2022 году этот показатель составлял 91 процент.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Стало известно о других найденных в допинг-пробе Валиевой препаратах

      Знаменитый сурок-предсказатель Фил вылез из дупла и объявил дату наступления весны. Сколько еще продлится зима?

      Стало известно о покупке основателем Google пятого острова

      Стало известно о маневрах секретного китайского космоплана

      Участник популярного шоу на ТНТ рассказал о проблемах со здоровьем после проекта

      В ЕС признали отсутствие механизмов по выплате миллиардов евро помощи Украине

      Россиянкам перечислили портящую внешний вид верхнюю одежду

      Евросоюз заявил о поддержке российских оппозиционеров

      Американский миллиардер решил провести «Олимпиаду на стероидах»

      Россиянам подсказали способы справиться с бесконечным «днем сурка»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше