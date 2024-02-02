Валиева высказалась впервые после дисквалификации

Камила Валиева поблагодарила всех за поддержку после дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева высказалась впервые после получения четырехлетней дисквалификации за применение допинга. Спортсменка опубликовала пост в Telegram.

Она выложила фотографию со своим плакатом на жилом доме. «Спасибо всем, кто рядом. Всем, кто поддерживает», — написала россиянка.

1 февраля Валиева впервые появилась на публике после дисквалификации. Она посетила матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским ЦСКА и нижегородским «Торпедо».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021-го. Тогда в ее пробе обнаружили следы запрещенного препарата триметазидина.