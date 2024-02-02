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20:21, 2 февраля 2024Спорт

Валиева высказалась впервые после дисквалификации

Камила Валиева поблагодарила всех за поддержку после дисквалификации
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева высказалась впервые после получения четырехлетней дисквалификации за применение допинга. Спортсменка опубликовала пост в Telegram.

Она выложила фотографию со своим плакатом на жилом доме. «Спасибо всем, кто рядом. Всем, кто поддерживает», — написала россиянка.

1 февраля Валиева впервые появилась на публике после дисквалификации. Она посетила матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским ЦСКА и нижегородским «Торпедо».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021-го. Тогда в ее пробе обнаружили следы запрещенного препарата триметазидина.

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      Алексей Гусев
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