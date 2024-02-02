Врач оценил информацию о найденных в допинг-пробе Валиевой других препаратах

Врач Шестаков назвал шоком обнаружение в допинг-пробе Валиевой других препаратов

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков оценил информацию о найденных в положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой трех других препаратах, помимо запрещенного триметазидина. Его слова приводит Sport24.

По словам врача, такие сильные препараты не могут попасть в организм случайно. «Я как врач был в шоке, что в девочку напихали столько таблеток и стимуляторов. Это очень опасно для организма. Сейчас информация про анаболики выглядит ужасной», — отметил Шестаков.

Врач подчеркнул, спортсменка не могла самостоятельно принимать решение о применении препаратов. «Ответственность должен взять на себя тренерский штаб Валиевой и ее врачи. Это ужасное преступление с точки зрения медицины», — заявил Шестаков.

Ранее 2 февраля финская телерадиокомпания Yle заявила, что в пробе Валиевой были обнаружены гипоксен и L-карнитин, а также не названный конкретно препарат с анаболическим эффектом. При этом все вещества являются разрешенными.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021-го. Тогда в ее пробе обнаружили следы триметазидина.