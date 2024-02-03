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23:35, 3 февраля 2024Силовые структуры

Стало известно об отсутствии у Блиновской резидентства за границей

Адвокат Сальникова заявила, что у Блиновской нет резидентства за границей
Елена Блиновская

Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате 918 миллионов рублей налогов, а также неправомерном обороте средств платежей, не является резидентом ни одного из зарубежных государств. Об этом заявила ее адвокат Наталия Сальникова, пишет ТАСС.

Она указала на отсутствие у блогера каких-либо активов за рубежом. «Никакого резидентства у Елены Олеговны в других странах нет. Так же, как и нет никакого другого имущества за границей», — указала она. По словам стороны защиты, на все активы Блиновской в России наложены обеспечительные меры.

Ранее стало известно, что Блиновской грозит до 16 лет колонии после предъявления новых обвинений — по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Кроме того, ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег в особо крупном размере.

22 января Замоскворецкий суд Москвы поместил Блиновскую, которая ранее находилась под домашним арестом, в СИЗО. Блогер будет находиться под стражей до 26 апреля. Следствие попросило изменить ей меру пресечения, поскольку Блиновская нарушала условия домашнего ареста.

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      Марина Совина
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