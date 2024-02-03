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09:51, 3 февраля 2024Спорт

Дисквалификацию Валиевой решили обжаловать

Юридическая фирма Pinna Legal планирует обжаловать решение CAS по Валиевой

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reueters

Юридическая фирма Pinna Legal решила подать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой в Верховный суд Швейцарии. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, юристы планируют обратиться в Верховный суд Швейцарии, находящийся в Лозанне. Отмечается, что стороны имеют право на обжалование в течение 30 дней после решения CAS на ограниченных основаниях.

2 февраля в CAS сообщили, что полное решение по делу Валиевой может быть опубликовано к 9-11 февраля. При этом в суде отметили, что часть информации может остаться конфиденциальной.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021-го. Тогда в ее пробе обнаружили следы запрещенного препарата триметазидина.

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      Анастасия Борисова
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