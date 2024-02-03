«Это будет точно территория РФ, а не Украины». В Киеве пообещали отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы

Глава СНБО Данилов пообещал подвинуть демилитаризованную зону до Москвы

Украина намерена отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны республики (СНБО) Алексей Данилов.

По словам Данилова, у украинских военных есть желание иметь как можно больше средств поражения. Он также сообщил, что Санкт-Петербург, Москва и другие территории России якобы «находятся под контролем оружия» украинского производства.

Эта демилитаризованная зона будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга, мы ее обязательно продвинем Алексей Данилов секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

Секретарь СНБО добавил, что продвижение этой зоны призвано стать ответом «цивилизованного мира». Также он пояснил, что демилитаризованная зона будет проходить «совсем по другим меридианам и параллелям», чем хотел бы российский президент Владимир Путин. «Это будет точно территория РФ, а не Украины», — заключил он.

Фото: Murad Sezer / Reuters

Путин заявил, что демилитаризованная зона на Украине должна быть на удалении от российский городов

Глава государства объяснил, что она должна быть на таком удалении, которое защитит города от обстрелов. Он отметил, что имеет в виду дальнобойные орудия прежде всего иностранного производства, которые Украина использует для обстрела мирных российских населенных пунктов.

По словам Путина, сейчас российские военнослужащие как раз и занимаются тем, что «отодвигают противника от жизненно важных населенных пунктов Российской Федерации». Президент добавил, что это главный мотив военнослужащих, «которые воюют и жизнью своей рискуют».

В России назвали наиболее эффективные границы «санитарной зоны» на Украине

В июне 2023 года российский лидер говорил, что на территории Украины может быть создана «санитарная зона». Путин допустил, что она может появиться, если Украина продолжит пытаться наносить удары по российским приграничным территориям. Целью такой зоны будет невозможность Украины «достать нас», указал он.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что для достижения наибольшего защитного эффекта демилитаризированная зона должна проходить по границам украинского Львова. Он объяснил это дальностью работы западных вооружений, поставляемых Киеву. «Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли "страна 404"», — заявил политик.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Госдуме предостерегли от ударов западным оружием по территории России

Председатель комитета Государственной Думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий указал, что использование украинскими войсками западного оружия для нанесения ударов по территории России приведет к прямому противостоянию Москвы и Запада. По словам парламентария, западные политики не заинтересованы в мире на Украине и лишь хотят «оставаться в хозяйской струе русофобии».

Его комментарий последовал за высказываниями президента Эстонии Алара Кариса, который выступил против ограничений на удары Украины по российским регионам. Карис предположил, что нанесение ударов Вооруженными силами Украины западным оружием по территории России неизбежно из тактических соображений.