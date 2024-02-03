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15:23, 3 февраля 2024Россия

Минобороны раскрыло число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

Минобороны сообщило, что за неделю сдались в плен 26 бойцов ВСУ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

За последнюю неделю 26 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен на херсонском направлении. Об этом журналистам в субботу, 3 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Российские военные нанесли удары авиацией и огнем артиллерии по живой силе и технике противника в районах Николаевки, Тягинки, Ивановки, Токоревки Антоновки и Янтарного Херсонской области. Что касается потерь ВСУ на данном направлении, то они составили 290 военных и четыре танка.

Также в российском оборонном ведомстве заявили, что за неделю с 27 января по 3 февраля Вооруженные силы России нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам Украины. По информации Минобороны, в результате поражены центры принятия решений, объекты военно-промышленного комплекса, инфраструктура военных аэродромов, а также арсеналы и базы горючего ВСУ.

Ранее стало известно, что оператор беспилотника помог украинскому военному пройти через минное поле, чтобы сдаться в плен российским войскам.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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