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13:34, 3 февраля 2024Бывший СССР

Песков выразил обеспокоенность визитом Нуланд в Киев

Песков заявил, что визиты Нуланд в Киев добром не кончаются

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил обеспокоенность визитом заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд на Украину. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам Пескова, «приезд Нуланд в Киев, как правило, добром не кончается». Он отметил, что США сохраняют враждебное отношение к России и по-прежнему провоцируют киевский режим на продолжение конфликта. Однако, как заявил пресс-секретарь, это не может повлиять на ход и исход специальной военной операции.

«Мы начеку. Наш президент знает, что делать. Специальная военная операция продолжается», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что визит Виктории Нуланд на Украину был неожиданностью для Киева.

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      Алиса Удовик
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