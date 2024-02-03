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20:56, 3 февраля 2024Спорт

Российский фигурист раскрыл подробности нападения на него в метро

Фигурист Дикиджи заявил, что напавший мужчина угрожал его зарезать

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российский фигурист Владислав Дикикджи раскрыл в Telegram-канале подробности нападения на него в метро Санкт-Петербурга.

Спортсмен рассказал, что пожилой мужчина сначала тянул за его рюкзак, потом ударил его ногой по колену. «[После] этот мужчина оказался стоящим передо мной. Краем глаза я увидел, что его руки приближаются к моей шее. В правой руке я успел разглядеть блестящий предмет очень похожий на нож», — поделился Дикиджи.

Фигурист отметил, что после этого оттолкнул мужчину ногой и попятился к дверям вагона. «На что получил угрозу: "Выходи из вагона или зарежу". В этот момент открылись двери и я вышел», — заявил он, отметив, что не понимает мотив нападения.

Инцидент произошел 2 февраля. Нападавшим оказался 61-летний сервисный инженер. МВД задержало подозреваемого и возбудило уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

19-летний Дикиджи — серебряный призер чемпионата страны-2024. Также на его счету две победы на этапах Гран-при России.

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      Дарья Коршунова
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