Экс-главком силами НАТО в Европе оценил возможность войны на Ближнем Востоке

Экс-главком НАТО Ставридис: Иран и США не хотят крупной войны на Ближнем Востоке

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис, оценивая в эфире телеканала MSNBC возможность полномасштабной войны на Ближнем Востоке, отметил, что она вряд ли начнется, поскольку ни одна из сторон этом не заинтересована.

«Ни один из двух основных противников, то есть ни Иран, ни США, не хотят раздувать происходящее до крупной войны. Это очевидно», — заявил он.

Экс-главком подчеркнул, что американский президент Джо Байден намерен добиться переизбрания, в связи с чем ему не нужна крупная война на Ближнем Востоке, как и Тегерану, военный потенциал которого значительно сократиться в случае военного противостояния. Ставридис назвал возможность эскалации конфликта в регионе маловероятной, однако не стал полностью исключать подобный сценарий.

Ранее Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов США по Ираку и Сирии. Первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский рассказал, что удары США несут угрозу миру и безопасности.