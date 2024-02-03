Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов США по Ираку и Сирии

Полянский: РФ запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов США по Ираку и САР

Москва запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов США по Ираку и Сирии. Об этом сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский в Telegram.

«Председательствующие в этом месяце гайанцы планируют назначить его на 16.00 по Нью-Йорку/полночь по Москве 5 февраля», — написал дипломат. По его словам, удары США несут угрозу миру и безопасности.

3 февраля США нанесли удары по территории Сирии в ответ на недавнюю атаку БПЛА по американской базе на северо-востоке Иордании. В Вашингтоне отметили, что США предпримут все необходимые шаги для защиты своей страны, своих сил и интересов. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что это лишь начало ответных мер.

МИД России решительно осудил действия Соединенных Штатов. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, удары США по Ираку и Сирии продемонстрировали всему миру агрессивную сущность политики Вашингтона на Ближнем Востоке и полное пренебрежение нормами международного права.