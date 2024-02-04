Интерес «Спартака» к вратарю ЦСКА прокомментировали

Президент «Урала» Иванов: впервые слышу об интересе «Спартака» к Илье Помазуну

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию об интересе московского «Спартака» к вратарю столичного ЦСКА Илье Помазуну, выступающему на правах аренды за екатеринбургский клуб. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Иванов заявил, что впервые слышит об этом.

Ранее 4 февраля Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что переговоры между московскими командами о трансфере Помазуна находятся в продвинутой стадии. При этом в ЦСКА опровергли эту информацию.

Помазун является воспитанником ЦСКА и начал выступать за основную команду в 2017 году. Он находится в аренде в «Урале» с 2020 года.