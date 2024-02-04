Ким Кардашьян решила продать сумку за миллионы рублей

Американская телезвезда Ким Кардашьян решила продать редкую люксовую сумку бренда Hermès Birkin за миллионы рублей. Соответствующая информация появилась на платформе Kardashian Kloset.

На упомянутом сайте, где семья Кардашьян регулярно продает свои предметы гардероба, представлена сумка темно-зеленого цвета из крокодиловой кожи. При этом стоимость данного изделия, которое оснащено фурнитурой, двойными ручками, поворотным замком и застежкой, составляет 49,995 тысячи долларов (4,6 миллиона рублей).

Помимо этого, к стоимости сумки также прибавляется цена доставки по территории США в размере 15 долларов (1,3 тысячи рублей). «Сумка в хорошем состоянии, присутствуют незначительное изменение цвета ручек, потертость нижних углов, царапины на металле и мелкие признаки износа внутри», — указано в описании.

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