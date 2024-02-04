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16:44, 4 февраля 2024Бывший СССР

На Украине сменили главу Запорожской ОВА

Зеленский сменил главу подконтрольной Киеву Запорожской ОВА
Город Запорожье

Город Запорожье. Фото: Victor Babenko / Shutterstock / Fotodom

Владимир Зеленский сменил главу подконтрольной Киеву Запорожской областной военной администрации (ОВА). Им стал Иван Федоров, сообщает сайт украинского лидера.

«Назначить Федорова Ивана Сергеевича главой Запорожской областной государственной администрации», — говорится в президентском указе.

Новый глава ОВА занимал пост главы города Мелитополь, который был взят под контроль Российской армией.

Ранее Зеленский уволил начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Романа Семенченко. Также ходят слухи о возможной скорой отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

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