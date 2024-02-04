Песков рассказал о работе службы безопасности Путина

Песков: службы безопасности знают, как работать, когда Путин садится за руль

Сотрудники службы безопасности знают, как работать, когда президент России Владимир Путин садится за руль. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«По территории [Константиновского] дворца Путин сам ездит, делаем это оперативно, это нормально. (...) Сам садится за руль. Все службы безопасности знают этот режим и знают, что делать в таких ситуациях», — пояснил он.

Представитель Кремля отметил, что президент во время передвижения по Стрельне не выезжал на дороги общего пользования, так как это могло бы доставить дискомфорт жителям Санкт-Петербурга.

Ранее президент России подписал указ об увеличении штата центрального аппарата Росгвардии на 197 сотрудников. Из него следует, что предельная штатная численность центрального аппарата Федеральной службы войск национальной гвардии РФ установлена в 2297 сотрудников, в их числе 1615 военнослужащих.