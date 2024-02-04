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17:28, 4 февраля 2024Силовые структуры

СКР возбудил уголовное дело после исчезновения 11-летней школьницы

СКР возбудил уголовное дело после исчезновения 11-летней школьницы под Псковом

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после исчезновения 11-летней школьницы в Псковской области. Об этом пишут в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

Уточняется, что жительница деревни Полоное пропала 2 января текущего года. «Следователями отрабатываются все возможные версии исчезновения ребенка, в том числе криминальные», — отмечает пресс-служба СК.

Кроме того, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил дело на контроль.

Ранее в феврале появились подробности исчезновения российского военного после драки в баре. Подруга молодого человека, упавшего в реку, отметила, что его искали родственники, волонтеры и сотрудники полиции.

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      Екатерина Ештокина
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