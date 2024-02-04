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13:23, 4 февраля 2024Спорт

Тренер «Челси» назвал недостаток украинского футболиста клуба

Тренер «Челси» Почеттино: украинец Мудрик недостаточно командный игрок

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино назвал недостаток украинского полузащитника команды Михаила Мудрика. Его цитирует Evening Standart.

По его словам, хавбек является недостаточно командным игроком. «Конечно, ему нужно прибавлять. У него потрясающие качества и потенциал, но это командная игра, а не теннис», — отметил специалист.

В начале января молодежная сборная Украины по футболу обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом отстранить Россию от Олимпиады-2024 в Париже. Среди подписавшихся был Мудрик.

Украинец перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе прошлого года за 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне он забил три мяча и сделал одну результативную передачу в 18 матчах чемпионата Англии.

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      Алексей Гусев
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