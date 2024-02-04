Тренер «Челси» назвал недостаток украинского футболиста клуба

Тренер «Челси» Почеттино: украинец Мудрик недостаточно командный игрок

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино назвал недостаток украинского полузащитника команды Михаила Мудрика. Его цитирует Evening Standart.

По его словам, хавбек является недостаточно командным игроком. «Конечно, ему нужно прибавлять. У него потрясающие качества и потенциал, но это командная игра, а не теннис», — отметил специалист.

В начале января молодежная сборная Украины по футболу обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом отстранить Россию от Олимпиады-2024 в Париже. Среди подписавшихся был Мудрик.

Украинец перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе прошлого года за 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне он забил три мяча и сделал одну результативную передачу в 18 матчах чемпионата Англии.