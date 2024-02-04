В ДТП с участием четырех автомобилей пострадали три россиянина

В Омске в ДТП с участием четырех автомобилей пострадали три человека

В Омске в ДТП с участием четырех автомобилей пострадали три человека, включая двух детей. Об этом сообщается на странице управления МВД по Омской области во «ВКонтакте».

По предварительным данным, водитель Lada Granta столкнулся со скорой помощью, из-за чего транспорт медслужбы опрокинулся и столкнулся с автомобилями Mazda и BMW, стоявшими на перекрестке.

«Медицинская помощь понадобилась двум пассажирам автомобиля Mazda 2016 и 2018 годов рождения, а также пассажиру скорой помощи, женщине 1986 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранее в Нижегородской области пешеходный мост обрушился из-за фуры с цистерной химикатов. Конструкция раздавила инкассаторскую машину. Грузовой автомобиль вез цистерну с химикатами. Сам автомобиль смог проехать под пешеходным мостом, однако габариты груза оказались больше.