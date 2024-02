Дуа Липа пришла на «Грэмми» в платье с экстремальным декольте

Британская певица Дуа Липа посетила церемонию вручения премии «Грэмми» в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Page Six.

Знаменитость пришла на ковровую дорожку в металлическом платье бренда Courrèges с измененным кроем. В частности, платье поп-исполнительницы удлинили в пол, а также сделали экстремальное V-образное декольте до пупка. Образ исполнительницы дополнили массивное колье и макияж в бронзовых оттенках. При этом ее вишневые волосы были распущены.

Нынешняя церемония вручения наград стала 66-й по счету, по традиции мероприятие проводится в Лос-Анджелесе. Американская певица Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в номинации «Песня года». Лучшей песней 2023 года признана композиция What Was I Made For?.