Экс-футболист «Спартака» оценил возможность прожить на 50 тысяч рублей в месяц

Экс-игрок «Спартака» Бояринцев заявил, что прожить на 50 тысяч рублей невозможно

Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев оценил возможность прожить на 50 тысяч рублей в месяц. Его слова приводит Sport24.

Бояринцев заявил, что прожить на такую сумму в Москве невозможно. «Просто: паши сегодня за эти деньги, чтобы в будущем получать больше», — назвал он способ мотивировать футболистов играть за 30-50 тысяч рублей.

Бояринцев также рассказал, что молодые игроки в регионах иногда подрабатывали. «Помню, я тренировал новотроицкую "Носту". Один парень оттуда таксовал на "девятке" Жигулей после тренировки. И в ивановском "Текстильщике" у меня был парень, который таксовал после тренировок», — поделился он.

Ранее о жизни на 50 тысяч рублей в месяц высказался вратарь петербургского «Зенита» Денис Адамов. Он признался, что мог бы прожить один на такую сумму.