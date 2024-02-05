Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Дарья Касаткина
Сегодня
15:00 (Мск)
Диан Парри
Абу-Даби
Зенит
Сегодня
17:00 (Мск)
Аль-Духаиль
Кубок равноправия
Лада
Сегодня
18:00 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
Леся Цуренко
Завтра
10:00 (Мск)
Людмила Самсонова
Абу-Даби
12:10, 5 февраля 2024Спорт

Экс-футболист «Спартака» оценил возможность прожить на 50 тысяч рублей в месяц

Экс-игрок «Спартака» Бояринцев заявил, что прожить на 50 тысяч рублей невозможно
Денис Бояринцев (справа)

Денис Бояринцев (справа). Фото: Stupnikov Alexander / FC Spartak / Globallookpress.com

Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев оценил возможность прожить на 50 тысяч рублей в месяц. Его слова приводит Sport24.

Бояринцев заявил, что прожить на такую сумму в Москве невозможно. «Просто: паши сегодня за эти деньги, чтобы в будущем получать больше», — назвал он способ мотивировать футболистов играть за 30-50 тысяч рублей.

Бояринцев также рассказал, что молодые игроки в регионах иногда подрабатывали. «Помню, я тренировал новотроицкую "Носту". Один парень оттуда таксовал на "девятке" Жигулей после тренировки. И в ивановском "Текстильщике" у меня был парень, который таксовал после тренировок», — поделился он.

Ранее о жизни на 50 тысяч рублей в месяц высказался вратарь петербургского «Зенита» Денис Адамов. Он признался, что мог бы прожить один на такую сумму.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российский «Яндекс» продали почти за полтриллиона рублей. Реорганизацию компании обсуждали с начала СВО

      В Кремле ответили на вопрос о награждении экипажа сбитого ВСУ Ил-76

      В Кремле отреагировали на удар ВСУ по Лисичанску

      Польский наемник попал в плен и перешел на сторону России

      Пожилая женщина до крови покусала мужа из-за открытки от бывшей возлюбленной

      В российском городе пассажир поезда бросил на вокзале стаффордширского терьера

      Российскому военному дали шесть лет колонии за самоволку

      Садальский раскрыл причину отъезда Пугачевой из России

      Названа лучшая в мире система ПВО большой дальности

      В Грузии задержали отправлявшуюся из Одессы в Воронеж взрывчатку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше