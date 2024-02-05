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14:07, 5 февраля 2024Спорт

Футболист сборной России заявил о желании играть в Европе

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов признался, что мечтает играть в Европе

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов признался, что мечтает играть в Европе. О своем желании он рассказал Sport24.

«Мне тяжело ответить на вопрос, каким я вижу свой следующий шаг в карьере. Конечно, хотелось бы попробовать свои силы в Европе», — заявил он, добавив, что в настоящее время у него нет предложений из-за рубежа.

Глебов с 2019 года выступает за «Ростов». В текущем сезоне он сыграл в 24 матчах во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. В составе сборной России полузащитник провел десять матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Он объяснил, что ощущает разницу между уровнем футболистов, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.

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