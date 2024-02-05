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11:03, 5 февраля 2024Россия

Глава Карелии опубликовал фото обломков упавшего вертолета Ми-8

Глава Карелии Парфенчиков показал фото обломков упавшего в Онежское озеро Ми-8

Кадр: Telegram-канал Артура Парфенчикова

Глава Карелии Артур Парфенчиков показал в своем Telegram-канале фотографии обломков упавшего на лед Онежского озера вертолета Ми-8.

На опубликованных кадрах виден обломок воздушного судна, который застрял во льду. Судя по снимкам, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

На месте обнаружения обломков самолета, как уточнил губернатор, не нашли трех членов экипажа. Их поисками занимаются водолазы.

Вертолет Ми-8 упал на лед Онежского озера вечером 4 февраля. Он пропал с радаров, когда выполнял полет по маршруту Пески — Вытегра. Следователи предполагают, что вертолет мог потерпеть крушение из-за погодных условий, ошибки пилотирования или технической неисправности.

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      Анастасия Шейкина
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