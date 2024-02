Из России ушли пять китайских автомобилей

В январе 2024 года с российского рынка ушли пять моделей китайских автомобилей

С российского рынка в январе 2024 года ушли пять моделей китайских автомобилей. Об этом со ссылкой на представительства брендов в России сообщает портал «Китайские автомобили».

Марка Changan сократила представленный в РФ модельный ряд с 17 до 14 автомобилей. В стране перестанут продавать кроссоверы CS35 Plus, СS55 и CS75 FL. В пресс-службе компании объяснили, что на смену им придут следующие поколения обновленных автомобилей — CS35 Plus New, СS55 Plus и CS75 Plus соответственно.

Haval вывел из ассортимента внедорожник H9 с дизельным двигателем. Эксперты портала предполагают, что марка готовится к началу выпуска данной модели нового поколения на заводе в Тульской области уже в мае. В представительстве фирмы добавили, что на складе «Хавейл Мотор Рус» дизельных модификаций H9 в наличии уже нет, однако они остались в небольшом количестве у официальных дилеров.

Еще один автопроизводитель, JAC, отказался от продажи пикапов T6. По информации инсайдеров «Китайских автомобилей», эту модель в скором времени заменит T8.

Ранее стало известно, что в пятерку самых популярных у китайских потребителей автомобилей вошли два японских и один немецкий бренд. Лидером китайского рынка стала местная марка BYD, которой удалось сместить на второе место Volkswagen. Замыкает топ-3 Toyota, на четвертом месте оказался еще один японский бренд, Honda. На пятой строчке рейтинга — китайский Changan, хорошо известный российским покупателям.