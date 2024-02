Майли Сайрус появилась на «Грэмми» в оголяющем тело платье из булавок

Американская певица и актриса Майли Сайрус пришла на церемонию вручения премии «Грэмми» в откровенном образе. Ее снимки публикует Page Six.

Знаменитость появилась на ковровой дорожке в платье-сетке, которое оголяло ее тело. Кастомный наряд бренда Maison Margiela был выполнен из золотых английских булавок. Среди прочего исполнительница надела туфли той же люксовой марки, а от аксессуаров она отказалась.

Стилисты уложили волосы Сайрус в объемную прическу, а визажисты сделали ей макияж в нюдовых оттенках. Известно, что певица победила в номинации «Запись года» за песню Flowers.

Нынешняя церемония вручения наград стала 66-й по счету, по традиции мероприятие проводится в Лос-Анджелесе. Американская певица Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в номинации «Песня года». Лучшей песней 2023 года признана композиция What Was I Made For?.