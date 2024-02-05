Минобороны заявило о занятии более выгодных рубежей на донецком направлении

Минобороны: на донецком направлении ВС России заняли более выгодные рубежи

Вооруженные силы (ВС) России заняли более выгодные рубежи на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

На донецком направлении российские военные также отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Клещеевки и Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР). Противник на этой части фронта потерял до 290 бойцов ВСУ, а также две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Помимо этого, противник потерял гаубицу Д-20 и американскую станцию контрбатарейной борьбы АN/TPQ-36. Также удары были нанесены по боевой машине реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Ранее Минобороны сообщало, что российские военные на донецком направлении сорвали девять попыток ВСУ. Противник пытался провести ротацию на передовых позициях в районе населенных пунктов Новодонецкое, Урожайное, Старомайорское и Равнополь.