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10:04, 5 февраля 2024Мир

На Западе назвали возможные причины задержки поставок оружия на Украину

FT: поставки оружия на Украину могут задержаться из-за позиции ФРГ

Фото: Reuters

Европейская оппозиция в лице ФРГ намерена склонить членов ЕС к пересмотру положений о финансовом фонде военной поддержки Украины, из-за чего поставки оружия Киеву могут значительно задержаться. О возможных причинах задержек поставок со ссылкой на дипломатические источники сообщает Financial Times (FT).

«Берлин испытывает серьезные финансовые ограничения, после того как Конституционный суд [ФРГ] вынес постановление против его бюджетных мер [по военным расходам]. Берлин требует, чтобы стоимость оружия, которое ФРГ поставляет Киеву на двусторонней основе, учитывалась в немецкой доле в рамках фонда. Мелкие страны ЕС [в свою очередь] заявляют, что это резко сократит размер фонда», — говорится в публикации о позиции Германии.

Официальные лица, участвующие в переговорах, сообщают, что работают над поиском компромиссного решения к концу февраля.

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1 февраля в Брюсселе прошел саммит лидеров стран-участниц ЕС, на котором они договорились о выделении Украине суммы, равной 50 миллиардам евро, в качестве помощи при соблюдении страной ряда условий и с ежегодным голосованием европейских стран.

В то же время в ЕС признали отсутствие четкого механизма, в рамках которого будут производиться регулярные выплаты Украине

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      Виктория Кондратьева
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