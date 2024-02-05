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19:02, 5 февраля 2024Спорт

Названы способы быстро привести тело в форму

Фото: Junseong Lee / Unsplash

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способы быстро привести тело в форму. Ее слова приводит Men Today.

Для начала Ротач рекомендовала наклоны, для выполнения которых нужно встать ровно, ноги расставить чуть шире плеч, а руки опустить вдоль туловища. Затем необходимо наклониться к правой ноге и руками коснуться пола, далее коснуться пола посередине и слева.

Следующим упражнением стали паучьи отжимания. Для их выполнения нужно встать в упор лежа на прямых руках, выпрямить тело и согнуть локти так, чтобы грудью почти коснуться пола. Одновременно следует подтянуть правое колено к правому локтю и вернуться в исходное положение. Последним упражнением были названы классические отжимания.

5 февраля фитнес-тренер Адам Энез назвал главные принципы тренировок для похудения. Эксперт заявил, что не нужно слишком много времени тратить на кардиотренировки. Вместо этого необходимо больше двигаться, например ходить до работы пешком, а также подниматься по лестнице, отказавшись от лифта.

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      Анастасия Борисова
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