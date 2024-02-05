В России рассказали о неокончательном решении по участию в Олимпиаде-2024

Депутат Свищев назвал неокончательным решение по участию россиян в ОИ-2024

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил о неокончательном решении по участию российских спортсменов в Олимпийских играх (ОИ) 2024 года. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на слова главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о небольшом количестве нейтральных атлетов на Олимпиаде.

«[По этому поводу] есть четкое мнение руководства нашей страны. Кроме того, мы ждем консультации Минспорта, Олимпийского комитета России (ОКР) с нашими спортсменами, которые сейчас думают, стоит ли им участвовать в Олимпийских играх, и если стоит, то в качестве кого», — рассказал Свищев.

Депутат отметил, что российские атлеты не согласятся участвовать в Олимпийских играх на уничижительных для них условиях.

«Мы слышали про миллион каких-то проверок, миллион обязательств, справок и чего только там не придумают. У наших коллег прослеживаются полубредовые мысли, которые должны оценить наши спортивные руководители и сделать выводы, которые будут влиять на решение — участвовать или не участвовать в Олимпийских играх», — добавил он.

Я до сих пор не понимаю, причем здесь WADA и откуда там знают, какое количество наших олимпийцев планируется к участию. Это точно не дело WADA. А дело WADA — это отслеживать чистоту спорта. Поэтому заявление руководителя WADA для меня несколько удивительно Дмитрий Свищев председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту

Ранее глава WADA Витольд Банька заявил, что группа нейтральных спортсменов на Олимпийских играх в Париже будет очень небольшая, если вообще будет. Он добавил, что российские атлеты бойкотируют те условия, которые предложил Международный олимпийский комитет (МОК).

В свою очередь президент России Владимир Путин призвал внимательно проанализировать выдвинутые МОК условия. Он отметил, что если это политически мотивированные искусственные требования, направленные на то, чтобы отсечь российских лидеров, то Минспорт и ОКР должны принять взвешенное решение.

В декабре стало известно, что на ОИ-2024 квалифицировались как индивидуальные нейтральные спортсмены шесть россиян и пять белорусов. Имена атлетов не назывались.