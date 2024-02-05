Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Дарья Касаткина
Сегодня
17:30 (Мск)
Диан Парри
Абу-Даби
Зенит
1:0
1-й тайм
live
Аль-Духаиль
Кубок равноправия
Лада
Сегодня
18:00 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
Леся Цуренко
Завтра
16:00 (Мск)
Людмила Самсонова
Абу-Даби
17:06, 5 февраля 2024Спорт

В России рассказали о неокончательном решении по участию в Олимпиаде-2024

Депутат Свищев назвал неокончательным решение по участию россиян в ОИ-2024

Фото: Yves Herman / Reuters

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил о неокончательном решении по участию российских спортсменов в Олимпийских играх (ОИ) 2024 года. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на слова главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о небольшом количестве нейтральных атлетов на Олимпиаде.

«[По этому поводу] есть четкое мнение руководства нашей страны. Кроме того, мы ждем консультации Минспорта, Олимпийского комитета России (ОКР) с нашими спортсменами, которые сейчас думают, стоит ли им участвовать в Олимпийских играх, и если стоит, то в качестве кого», — рассказал Свищев.

Депутат отметил, что российские атлеты не согласятся участвовать в Олимпийских играх на уничижительных для них условиях.

«Мы слышали про миллион каких-то проверок, миллион обязательств, справок и чего только там не придумают. У наших коллег прослеживаются полубредовые мысли, которые должны оценить наши спортивные руководители и сделать выводы, которые будут влиять на решение — участвовать или не участвовать в Олимпийских играх», — добавил он.

Я до сих пор не понимаю, причем здесь WADA и откуда там знают, какое количество наших олимпийцев планируется к участию. Это точно не дело WADA. А дело WADA — это отслеживать чистоту спорта. Поэтому заявление руководителя WADA для меня несколько удивительно

Дмитрий Свищев председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту

Ранее глава WADA Витольд Банька заявил, что группа нейтральных спортсменов на Олимпийских играх в Париже будет очень небольшая, если вообще будет. Он добавил, что российские атлеты бойкотируют те условия, которые предложил Международный олимпийский комитет (МОК).

В свою очередь президент России Владимир Путин призвал внимательно проанализировать выдвинутые МОК условия. Он отметил, что если это политически мотивированные искусственные требования, направленные на то, чтобы отсечь российских лидеров, то Минспорт и ОКР должны принять взвешенное решение.

В декабре стало известно, что на ОИ-2024 квалифицировались как индивидуальные нейтральные спортсмены шесть россиян и пять белорусов. Имена атлетов не назывались.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шевченко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Министр и двое депутатов погибли в результате удара ВСУ по ЛНР. Глава республики пообещал отомстить

      Россия резко нарастила поставки халяльной продукции в одну страну

      Названо влияние снижения спроса на стоимость новостроек

      В России рассказали о неокончательном решении по участию в Олимпиаде-2024

      Президент Польши вернул назад слова об отсутствии возможности Киева вернуть Крым

      В ЕС раскрыли детали новых антироссийских санкций

      Визит Нуланд в Киев назвали дипломатической разведкой

      В США заявили об обсуждении в Кремле интервью Путина Карлсону

      Украина начала продавать электроэнергию в Европу из-за роста генерации

      В Москве задержали известного адвоката

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше