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10:19, 5 февраля 2024Ценности

Ольга Бузова раскрыла секреты красоты

Кадр: @buzova86

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова раскрыла секреты своей красоты. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 38-летняя знаменитость предстала в гримерной комнате в ярко-красной футболке и черных лосинах перед нанесением мейкапа. По словам звезды, в начале рабочего дня она завтракает, наносит патчи, увлажняющую тканевую маску, а также делает массаж лица. «Рубрика "Полезные советы". Ловите лайфхак», — высказалась она.

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По словам знаменитости, после нанесения маски по тканевой основе она делает микротоки с помощью специального ручного аппарата. «Я делаю микротоки уже второй год на регулярной основе», — рассказала Бузова.

В заключение телеведущая подчеркнула, что последним этапом перед макияжем является лимфодренажный массаж по сыворотке.

Ранее в феврале Ольга Бузова снялась без одежды и макияжа. На размещенном снимке 37-летняя звезда предстала сидя обнаженной на массажном столе.

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      Екатерина Ештокина
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