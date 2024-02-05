В России высказались о реакции США на визит Такера Карлсона в Москву

Депутат Новиков: визит Карлсона в РФ могут использовать в предвыборной гонке США

Визит американского журналиста Такера Карлсона в Москву могут использовать в США в предвыборной борьбе между демократами и республиканцами, считает первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Наверное, внутри американского политического дискурса его приезд каким-то образом будет истолкован, как и все остальное, в рамках предвыборной борьбы между демократами и республиканцами Дмитрий Новиков первый зампред комитета Государственной Думы по международным делам

По словам Новикова, Такер Карлсон ассоциируется у американского общества с республиканцами.

«В связи с этим демократы могут обвинять его и в целом своих оппонентов в симпатиях к России. Республиканцы могут, наоборот, говорить о том, что они широко смотрят на проблемы и, оставаясь противниками России, хотят понимать, как развивается внутрироссийская ситуация, чтобы выстраивать внешнюю политику на российском направлении, особенно в том случае, если следующая администрация в Белом доме снова будет республиканской», — сказал депутат.

Американского журналиста, экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона заметили в Москве 3 февраля. Политолог Джон Вароли предположил, что обозреватель приехал в Россию, чтобы взять интервью у президента страны Владимира Путина.

В сентябре 2023 года Такер Карлсон заявил, что правительство США сорвало его планы взять интервью у российского лидера. Он рассказал, что на протяжении долгих лет американские власти предпринимали «очень агрессивные попытки контролировать» содержание СМИ.