Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:16, 5 февраля 2024Мир

В Болгарии задержали сотрудника МВД по подозрению в шпионаже в пользу России

BNR: в Болгарии задержали сотрудника МВД, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

В Болгарии задержали сотрудника Министерства внутренних дел (МВД) страны, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает болгарское радио BNR.

По предварительной информации, задержание провели подразделение внутренней безопасности МВД и городская прокуратура Софии. По словам источников, речь идет о передаче секретной информации бывшему сотруднику посольства России в Болгарии, которого ранее представили персоной нон грата.

Ранее прокуратура Болгарии выдала европейский ордер на арест шести россиян, подозреваемых в террористических атаках на оружейные склады и заводы. Отмечается, что Болгария расследует нападения с момента первого взрыва на оружейном заводе возле села Ловнидол в 2011 году.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Правительство Казахстана ушло в отставку. Токаев сменил премьер-министра, назначенного после массовых протестов

      Токаев рассмотрит кандидатуру на пост премьера от крупнейшей партии Казахстана

      Два депутата погибли при ударе ВСУ по Лисичанску

      Дизайнер назвал россиянкам вечно модные вещи в гардеробе

      На Украину прибыл глава МИД Португалии

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      В Москве за 2023 год контракт с ВС России заключили более 20 тысяч человек

      Американский фигурист оценил получение отнятого у России олимпийского золота

      Прогноз роста экономики Европы ухудшили

      В СКР рассказали о мерах по поднятию рухнувшего на глубину 50 метров вертолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше