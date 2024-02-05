В Болгарии задержали сотрудника МВД по подозрению в шпионаже в пользу России

BNR: в Болгарии задержали сотрудника МВД, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

В Болгарии задержали сотрудника Министерства внутренних дел (МВД) страны, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает болгарское радио BNR.

По предварительной информации, задержание провели подразделение внутренней безопасности МВД и городская прокуратура Софии. По словам источников, речь идет о передаче секретной информации бывшему сотруднику посольства России в Болгарии, которого ранее представили персоной нон грата.

Ранее прокуратура Болгарии выдала европейский ордер на арест шести россиян, подозреваемых в террористических атаках на оружейные склады и заводы. Отмечается, что Болгария расследует нападения с момента первого взрыва на оружейном заводе возле села Ловнидол в 2011 году.