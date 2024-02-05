В Кремле ответили на вопрос о запрете радуги в России

Песков заявил, что Кремлю неизвестно о запрещающих радугу в России законах

Кремлю неизвестно о запрещающих радугу в России законах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля не смог прокомментировать арест россиянки Анастасии Ершовой на пять суток за радужные сережки. «Я, честно говоря, не знаю всех деталей этого дела, поэтому вряд ли я могу его как-то комментировать», — сказал Песков.