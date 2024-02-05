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12:29, 5 февраля 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о запрете радуги в России

Песков заявил, что Кремлю неизвестно о запрещающих радугу в России законах
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Александр Казаков / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Кремлю неизвестно о запрещающих радугу в России законах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля не смог прокомментировать арест россиянки Анастасии Ершовой на пять суток за радужные сережки. «Я, честно говоря, не знаю всех деталей этого дела, поэтому вряд ли я могу его как-то комментировать», — сказал Песков.

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      Константин Лысяков
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