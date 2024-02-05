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15:19, 5 февраля 2024Россия

В Москве за 2023 год контракт с ВС России заключили более 20 тысяч человек

Минобороны: в Москве за 2023 год контракт заключили более 20 тысяч человек
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В московском пункте отбора за 2023 год контракт с Вооруженными силами (ВС) России заключили более 20 тысяч человек. Об этом доложили главе Минобороны Сергею Шойгу, сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства.

5 февраля Шойгу вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным проинспектировали организацию работы городского пункта отбора на военную службу по контракту.

«Начальник пункта отбора доложил главе российского военного ведомства, что только в течение 2023 года контракт на прохождение военной службы в пункте отбора заключили более 20 тысяч кандидатов», — говорится в сообщении.

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Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что на службу в Вооруженные силы России с 1 января 2023 года принято полмиллиона контрактников, а 14 декабря президент России Владимир Путин уточнял, что в зоне СВО — 617 тысяч человек.

24 февраля 2022 года началась специальная операция в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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